Alle 7 del mattino, alcuni operai di Sma Serbatti e Carbognani si sono trovati nel mezzo di una scena pericolosa. La nebbia e il silenzio della città ancora addormentata non hanno fermato auto e camion che sfrecciavano a tutta velocità, costringendo i lavoratori a schivare i veicoli tra il traffico intenso. La scena, ripresa in un video, mostra il rischio a cui sono stati esposti.

**LEAD** Alle 7 di mattina, con il buio della nebbia e il silenzio della città ancora addormentata, alcuni operai di Sma Serbatti e Carbognani hanno dovuto affrontare una scena inquietante: attraversare la via Emilia, tra auto e camion che sfrecciavano a tutta velocità, senza alcuna considerazione per i pedoni. Era il giovedì 5 febbraio 2026, e il traffico era intenso, ma l’ambiente era ancora più caotico per coloro che si muovevano a piedi, a causa della scarsa visibilità. Le loro giornate cominciano così: dopo essersi alzati presto, hanno preso l’autobus 23 alla fermata della via Emilia, e poi, con il ritmo della città in movimento, si sono ritrovati a dover attraversare una strada piena di rischi. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Operazioni di slalom in via Emilia: camion e auto si fronteggiano con i lavoratori al centro del video

Approfondimenti su Via Emilia

Mattinata difficile sulla Via Emilia a Codogno, dove un incidente tra un'auto e un camion si è concluso con il veicolo pesante che si è rovesciato, invadendo la carreggiata e causando disagi alla viabilità.

A Bruxelles, il confronto tra Pd e Anna Cisint si fa acceso.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Via Emilia

Argomenti discussi: Camion fuori strada; Alfa Romeo, 75 anni di collaborazione con l'Arma dei Carabinieri; Diretta slalom Schladming/ Streaming video Rai: Atle Lie McGrath leader! (CdM sci, oggi 28 gennaio 2026); Carabinieri, torna a Selva di Val Gardena Arma 1814 Ski Challenge | Libero Quotidiano.it.

Sci, lo Slalom di Schladming oggi in TV: orario, canale e streaming. Ultima gara prima delle OlimpiadiAncora una tappa a Schladming prima delle Olimpiadi di Milano-Cortina con Vinatzer che cerca il riscatto dopo l'inforcata nel gigante. Lotta aperta per la vittoria tra Braathen, Noel e McGrath ... msn.com

DIRETTA SLALOM SPINDLERUV MLYN/ Mikaela Shiffrin ha vinto, sono sette in stagione! (25 gennaio 2026)Diretta slalom Spindleruv Mlyn: Mikaela Shiffrin vince la settima gara stagionale, ha già la coppetta e allunga a +170 in Coppa del Mondo. ilsussidiario.net

Nel primo dei due slalom sulle nevi spagnole, l'emiliano conclude al 2° posto, battuto di 18 centesimi dal francese al primo hurrà nel circuito, con Greber che completa il podio davanti a Zenhaeusern e Grahl-Madsen leader della generale. facebook

Shiffrin domina lo slalom femminile, due le azzurre finite a punti: Emilia Mondinelli ha realizzato la sua migliore prestazione sul circuito con il 20simo posto, mentre Martina Peterlini ha concluso 27sima.. Leggi le news: tinyurl.com/37uh53pz #wearefisi #fisinew x.com