Only Fun – Comico Show riparte sul Nove con Enrico Brignano
La nuova stagione di Only Fun – Comico Show parte questa sera sul Nove. Belen Rodriguez torna a condurre il programma, affiancata dai PanPers, Andrea Pisani e Luca Peracino. La comicità torna in prima serata con gag e battute, pronti a far ridere il pubblico.
La comicità torna protagonista da questa sera – giovedì 5 febbraio – sul Nove con una nuova stagione di Only Fun – Comico Show, il programma condotto da Belen Rodriguez con I PanPers, alias Andrea Pisani e Luca Peracino. Sarà ancora una volta lo storico Teatro Galleria di Legnano ad ospitare lo spettacolo: sono previste dieci puntate tra cavalli di battaglia, monologhi e personaggi comici. Il cast di Only Fun – Comico Show 2026. La prima puntata, in onda stasera, si aprirà con un ospite: Enrico Brignano. Nel corso dell’edizione saliranno sul palco altre guest come Katia Follesa e Angelo Pintus, mentre entrano nel cast fisso Nuzzo e Di Biase, Andrea Perroni, la star del web Mandrake e l’illusionista vincitore di Tú Sí Que Vales 2020 Andrea Paris. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it
