Onde alte e mare grosso danni ingenti in tutto il litorale sud a Porto Recanati Ecco le previsioni per le prossime ore ? VIDEO e FOTO GALLERY

Nella notte, Porto Recanati si è svegliata sotto un’ondata di onde alte e mare mosso. Il maltempo ha causato danni lungo tutto il litorale sud, con i Vigili del Fuoco che sono dovuti intervenire al balneare Acapulco, in via Marinai d’Italia. Le condizioni del mare restano critiche e le previsioni indicano che il maltempo potrebbe protrarsi nelle prossime ore.

Una forte mareggiata interessa il litorale romano, da Ostia a Fregene, con onde che superano i due metri di altezza.

Un nuovo ciclone si avvicina al Sud Italia, portando venti fortissimi e onde alte fino a sette metri.

Coste salentine sferzate dal maltempo: onde anomale e mare in tempestaCome previsto, il ciclone sta toccando anche le coste salentine: nel Capo di Leuca, il vento forte e il mare molto mosso stanno investendo la costa con onde, spinte da raffiche intense, che colpiscono ... leccesette.it

PORTO RECANATI - Vetrate sfondate, acqua e sabbia ovunque. La rabbia di Giuseppe Frisari: «Locale inagibile, da buttar via. Per riaprirlo serviranno 300-400mila euro. Con gli scogli messi in quel modo sapevamo benissimo che la nostra struttura sarebbe s facebook