Omicidio Mazzotti | due condannati a ergastolo dopo 50 anni di attesa per il delitto

Dopo 50 anni di attesa, la giustizia ha fatto un passo avanti nel caso dell’omicidio di Cristina Mazzotti. I giudici hanno condannato a due ergastoli gli imputati, riconoscendo il sequestro aggravato come reato. La vicenda, che si trascina dal 1975 a Eupilio, nel Comasco, si è conclusa con questa sentenza definitiva, portando un po’ di pace alla famiglia della vittima.

**Cristina Mazzotti, la storia di un omicidio avvenuto nel 1975 a Eupilio, nel Comasco, è tornata in aula con due ergastoli per il sequestro aggravato.** Cinquant’anni dopo, la Corte d’Assise di Como ha inflitto al capo dei sequestratori, Giuseppe Calabrò, e al suo collaboratore Demetrio Latella, due pene di ergastolo, in un processo che ha commosso le famiglie e ha aperto una nuova fase nella cronologia delle violenze politiche del Nord Italia. Il caso, uno tra i molti episodi della stagione dell’Anonima, è stato ricondotto a un episodio di sequestro a scopo di estorsione, in cui la giovane Cristina Mazzotti, un’18enne cresciuta in una villa del nord-ovarese, fu portata via senza lasciare traccia, e poi uccisa. 🔗 Leggi su Ameve.eu

La Corte d’Assise di Como ha deciso: Giuseppe Calabrò e Demetrio Latella passeranno il resto della vita in cella per l’omicidio di Cristina Mazzotti, scomparsa nel 1975 a Eupilio.

La Corte d'Assise di Como ha condannato all’ergastolo Giuseppe Calabrò e Demetrio Latella per l’omicidio di Cristina Mazzotti, scomparsa nel 1975 a Eupilio.

