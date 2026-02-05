Omicidio Marco Magagna il gesto della fidanzata Stella Boggio dopo la sentenza di condanna
Nella notte, Stella Boggio, la fidanzata di Marco Magagna, ha preso una decisione drastica all’interno dell’abitazione dei genitori. La sentenza di condanna, arrivata poche ore prima, aveva già creato un’atmosfera tesa. Poi, in un momento di grande dolore, lei ha compiuto un gesto estremo che ha riacceso l’attenzione su questa vicenda che aveva fatto molto parlare.
La sentenza era arrivata da poche ore e il clima, già teso, si era fatto improvvisamente più cupo. Nella notte, all’interno dell’abitazione dei genitori, una donna di 34 anni ha compiuto un gesto estremo che ha riportato l’attenzione su un processo seguito a lungo dall’opinione pubblica. L’episodio si è verificato mentre la donna si trovava agli arresti domiciliari, in attesa degli sviluppi successivi alla decisione dei giudici. Secondo quanto ricostruito, l’allarme è scattato subito dopo che la 34enne ha ingerito una quantità elevata di tranquillanti, farmaci che già assumeva per problemi legati all’ansia.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
