Omicidio Donegani Guglielmo Gatti morto da quasi tre anni Il suo avvocato | Non ne sapevo nulla

È morto Guglielmo Gatti, l’autore del duplice omicidio Donegani il 30 luglio del 2005. L’uomo è deceduto nel carcere milanese di Opera: era detenuto dall’8 novembre 2007 e stava scontando la condanna all’ergastolo per l’uccisione degli zii: i cadaveri erano stati ritrovati al Passo del Vivione, tra Val di Scalve e Val Camonica. Come riporta Il Giornale di Brescia Gatti sarebbe morto il 15 giugno 2023, più di due anni fa, all’età di 58 anni per cause al momento sconosciute. Il suo storico legale, Luca Broli, non era al corrente del decesso e avrebbe scoperto della morte solo quando il carcere di Opera è stato contattato per richiedere un’intervista al detenuto Gli zii, il 77enne Aldo Donegani e la 61enne Luisa De Leo, abitavano al piano inferiore della sua villetta: fatti a pezzi in garage, i resti erano stati sparsi tra Provaglio d’Iseo e il passo del Vivione.🔗 Leggi su Bergamonews.it

L'uomo era condannato all'ergastolo per l'efferato duplice omicidio degli zii Aldo Donegani e Luisa De Leo