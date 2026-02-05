Omicidio di Cristina Mazzotti ergastolo per due rapitori I familiari | Bisogna lottare ma la giustizia esiste

Sono passati quasi due anni dall’omicidio di Cristina Mazzotti, e oggi la giustizia ha fatto il suo corso. Due rapitori sono stati condannati all’ergastolo. I familiari della vittima si sono detti soddisfatti, anche se sanno che niente potrà restituire Cristina. “Bisogna lottare, ma la giustizia esiste”, hanno detto. La vicenda ha scosso l’intera comunità di Como, dove ancora si respira il dolore di quella perdita.

Como, 5 febbraio 2026 – “Essere dall’altra parte forse è più facile che imporsi di essere corretti, la tentazione è forte. Ma bisogna avere la coscienza a posto, pulita. Andare avanti con correttezza”. Momenti di forte commozione, che hanno spinto i familiari di Cristina Mazzotti a rivolgersi ai ragazzi delle quattro scuole superiori che hanno atteso con loro la lettura della sentenza, per poi ringraziarli e spendere con loro poche e significative parole, sull’importanza dell’onestà e del denunciare, non rinunciare a ottenere giustizia. Accompagnati dai volontari di Associazione Libera, hanno seguito un percorso di legalità che li ha portati a comprendere ancora di più ciò che hanno sentito nell’aula di Corte d’Assise a Como. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Omicidio di Cristina Mazzotti, ergastolo per due rapitori. I familiari: “Bisogna lottare, ma la giustizia esiste” Approfondimenti su Cristina Mazzotti È arrivato il verdetto, due reggini condannati all'ergastolo per l'omicidio di Cristina Mazzotti La sentenza è arrivata: due uomini di Reggio Calabria sono stati condannati all’ergastolo per l’omicidio di Cristina Mazzotti. L’omicidio di Cristina Mazzotti: due condanne all’ergastolo mezzo secolo dopo. Per il sequestro scatta la prescrizione La Corte d'Assise di Como ha condannato all’ergastolo Giuseppe Calabrò e Demetrio Latella, 50 anni dopo l’omicidio di Cristina Mazzotti. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ultime notizie su Cristina Mazzotti Argomenti discussi: Altri due ergastoli dopo 50 anni per l'omicidio di Cristina Mazzotti; Sequestro e omicidio di Cristina Mazzotti: due ergastoli, 50 anni dopo; Cristina Mazzotti, dopo 50 anni arriva la sentenza: ergastolo per Giuseppe Calabrò e Demetrio Latella, assolto Antonio Talia; Due ergastoli per l'omicidio della 18enne Cristina Mazzotti, primo rapimento dell'Anonima sequestri. Sequestro e omicidio di Cristina Mazzotti: una condanna storica a 50 anni dai fattiOmicidio di Cristina Mazzotti, la sentenza chiude uno dei sequestri più noti degli anni ’70. Ecco tutti i dettagli della sentenza della Corte d’Assise di Como. notizie.it Omicidio di Cristina Mazzotti, dopo 50 anni arriva la sentenza: due ergastoli e un’assoluzioneGli imputati Giuseppe Calabrò, 74 anni, e Demetrio Latella, 71 anni, sono stati condannati oggi, dopo 50 anni, all'ergastolo ... fanpage.it Ergastolo per due imputati per l’omicidio di Cristina Mazzotti, la giovane sequestrata e uccisa nel 1975. Assolto il terzo imputato, mentre il reato di sequestro è stato dichiarato prescritto facebook Omicidio di Cristina Mazzotti, due condanne all'ergastolo dopo 50 anni x.com

