Omicidio Ambrosio | Jelenic non risponde durante l’interrogatorio

Nel pomeriggio di oggi, Marin Jelenic è stato ascoltato in procura a Bologna. L’uomo, ritenuto il presunto autore dell’omicidio di Alessandro Ambrosio, non ha risposto alle domande del pubblico ministero Michele Martorelli. L’interrogatorio si è concluso senza chiarimenti e Jelenic ha mantenuto il silenzio.

Nel pomeriggio di oggi, giovedì 5 febbraio, il presunto omicida di Alessandro Ambrosio, Marin Jelenic, è stato interrogato in Procura a Bologna dal pubblico ministero Michele Martorelli. Il 36enne croato è l’unico accusato per l’omicidio di Ambrosio, capotreno assassinato nel pomeriggio del 5.🔗 Leggi su Bolognatoday.it Approfondimenti su Omicidio Ambrosio Omicidio Ambrosio, finisce a Desenzano la fuga di Marin Jelenic Martedì 5 gennaio, a Bologna, è stato trovato il corpo di Alessandro Ambrosio, capotreno, ucciso presumibilmente da Marin Jelenic. Omicidio del capotreno Alessandro Ambrosio, Jelenic a breve trasferito a Bologna Marin Jelenic, cittadino croato di 36 anni, sarà trasferito a Bologna nelle prossime ore. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su Omicidio Ambrosio Argomenti discussi: Omicidio Ambrosio, domani Jelenic davanti al pm; Capotreno ucciso, Jelenic davanti al pm. Il papà di Alessandro Ambrosio: Faremo di tutto per avere giustizia; Omicidio del capotreno a Bologna, Jelenic interrogato il 5 febbraio: è buio sul movente; Jelenic, movente cercasi. Giovedì l’interrogatorio. Omicidio capotreno, Jelenic non parla davanti a Pm di Bologna. Trovate tracce di sangue sul coltelloSi è avvalso della facoltà di non rispondere il croato 36enne accusato dell'omicidio di Alessandro Ambrosio, il capotreno di 34 anni accoltellato il 5 gennaio. Trovato sangue della vittima su una scar ... rainews.it Omicidio capotreno, Jelenic non parla davanti al pmBOLOGNA – Si è avvalso della facoltà di non rispondere e non ha fatto dichiarazioni spontanee, nell’interrogatorio davanti al pm di Bologna Michele Martorelli, il 36enne croato Marin Jelenic, accusato ... dire.it A un mese dall’omicidio di Alessandro Ambrosio, il capotreno di 34 anni ucciso alla stazione di Bologna, la madre Elisa rompe il silenzio chiedendo giustizia e risposte. Il killer, il 36enne croato Marin Jelenic, avrebbe dovuto lasciare l’Italia il 3 gennaio in segui facebook #13gennaio #Sicurezza nelle ferrovie: basta rinvii Dopo l’ #omicidio del #capotreno Alessandro Ambrosio a #Bologna, i sindacati chiedono con urgenza al @mitgov_it la convocazione dell’ #Osservatorio sulla sicurezza ferroviaria. Servono interventi str x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.