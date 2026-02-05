Il 25enne Giuseppe Musella ha confessato di aver ucciso sua sorella Jlenia, 22 anni, dopo un litigio scoppiato per il cane. La scena è finita in tragedia quando lui l’ha inseguita per strada, l’ha picchiata e, infine, l’ha colpita con un coltello, anche se lui sostiene di non averlo fatto intenzionalmente. Secondo la sua versione, la sua vita è finita nel momento in cui ha colpito la sorella, e ora si trova davanti alla polizia, mentre gli investigatori cercano di ricostruire bene la

Omicidio 22enne Jlenia Musella, la confessione choc del fratello 25enne Giuseppe: "Sono stato io - ha ammesso agli agenti della Questura di Napoli - ma non volevo; è successo tutto a causa del cane". Cresciuti da soli Nel rione Conocal di Ponticelli, dove vivevano, Jlenia e Giuseppe erano molto conosciuti. "Sono cresciuti in fretta - spiegano - gli ultimi 10 anni li hanno trascorsi da soli, i genitori erano lontani. Erano sempre assieme, si sono aiutati tra loro". La madre Natascia era stata in carcere. Aveva finito di saldare il suo debito con la giustizia da poco, e aveva trovato un lavoro come domestica per una vicina. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

Omicidio 22enne Jlenia Musella, la confessione choc del fratello 25enne Giuseppe: "Sono stato io, ma non volevo" - il litigio a causa del cane di lui

La polizia ha arrestato Giuseppe Musella, 28 anni, fratello della giovane Ylenia Musella, trovata morta con una ferita da coltello alla schiena a Napoli.

La polizia ha arrestato Giuseppe Musella, il fratello di Ylenia, per l'omicidio della giovane di 22 anni.

