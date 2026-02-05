Olympics-No credible threats to Milano Cortina Games US security official says

Non ci sono minacce credibili alla sicurezza delle Olimpiadi di Milano e Cortina, secondo un ufficiale statunitense. Le autorità italiane e internazionali monitorano attentamente la situazione, ma al momento non ci sono segnali di rischi specifici. Le città si preparano comunque a ricevere atleti e visitatori, con misure di sicurezza rafforzate ma senza allarmi.

MILAN, Feb 5 (Reuters) - There are no credible security threats to the Milano Cortina Games, a top U.S. security official told Reuters in Milan on the eve of the opening ceremony for the Winter Olympics. “Right now we are not tracking any credible threats,” Tim Ayers, director of the U.S. State Department’s Diplomatic Security Service (DSS) Major Events Coordination Division, said in an interview on Thursday. Ayers said the number one concern when securing a large event like the Olympics was a “lone wolf attack.” “That’s something where some actor decides to do something one day. There’s no prior planning, they just decide to do something. 🔗 Leggi su Internazionale.it © Internazionale.it - Olympics-No credible threats to Milano Cortina Games, U.S. security official says Approfondimenti su Milano Cortina Games Olympics-US security team flags drone threat at Milano Cortina Games La sicurezza ai prossimi Giochi Olimpici di Milano Cortina è una priorità, con particolare attenzione alla gestione di possibili minacce provenienti da droni. Explainer-Olympics-Can transgender athletes compete at the Milano Cortina Winter Games? Questa mattina, si sono aperti ufficialmente i Giochi invernali di Milano e Cortina, con la cerimonia di apertura che ha richiamato migliaia di spettatori. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. The National | Iran supreme leader warns U.S. of regional war Ultime notizie su Milano Cortina Games Olympics-No credible threats to Milano Cortina Games, U.S. security official saysThere are no credible security threats to the Milano Cortina Games, a top U. security official told Reuters in Milan on the eve of the opening ceremony for ?the Winter Olympics. yahoo.com RTL 102.5. . Il Presidente Mattarella scherza con gli atleti italiani di Milano Cortina durante la visita al Villaggio Olimpico. Instagram | @quirinale facebook Quando gareggiano #Brignone, #Goggia e gli altri azzurri a Milano Cortina: il calendario completo x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.