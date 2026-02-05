Olio persa su via Campone Sala mezzo resta chiuso temporaneamente

Un camion ha perso olio sulla strada, creando una chiazza visibile e scivolosa. Il traffico si è bloccato per alcune ore mentre i vigili e i tecnici intervenivano per mettere in sicurezza la zona. Il mezzo è stato temporaneamente fermo fino a che non si è risolto il problema.

**Un mezzo ha perso una quantità significativa di olio su via Campone Sala, con conseguenze sul traffico e la sicurezza stradale.** L'incidente, verificatosi nella tarda serata di ieri, ha causato una temporanea interruzione del traffico in un'area conosciuta per il numero crescente di cantieri in corso. Le autorità locali hanno chiuso temporaneamente la strada tra la rotatoria di via Canale Bonificazione e la rotonda di via Staggi, per un tratto che si estende su circa duecento metri. La causa è stata la perdita d'olio da parte di un veicolo, che ha provocato una superficie altamente pericolosa, con conseguenze per la sicurezza e per la circolazione.

