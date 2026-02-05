La fiamma olimpica arriva a Milano il 5 febbraio. Il percorso prevede un passaggio di 17 chilometri con molte chiusure stradali. La città si prepara ad accogliere l’evento, che coinvolge diverse zone e richiede attenzione per i cittadini e i visitatori.

**La fiamma olimpica arriva a Milano con il passaggio di giovedì 5 febbraio, in un itinerario lungo 17 chilometri e con chiusure stradali significative.** L’evento, che segna la penultima sosta della fiamma prima del grande evento di venerdì 6 febbraio, vedrà il percorso della luce olimpica attraversare diversi quartieri della città, in un programma che mira a coinvolgere il maggior numero possibile di abitanti. La cerimonia, prevista per l’ingresso della fiamma in piazza Duomo, è stata programmata per dare un tocco di emozione al momento di inizio delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina, previste per il 6 febbraio. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Olimpiadi Milano: il percorso della fiamma olimpica con orari e chiusure stradali dettagliati

Approfondimenti su Olimpiadi Milano

La fiamma olimpica di Milano-Cortina 2026 ha iniziato il suo percorso in Grecia, da Olimpia, e ha attraversato l’Italia, giungendo a Roma il 4 dicembre.

La fiamma olimpica passerà per le strade di Milano il 5 e 6 febbraio 2026, prima dell’inizio ufficiale dei Giochi.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Milano-Cortina 2026, la fiamma olimpica arriva a Cortina d'Ampezzo

Ultime notizie su Olimpiadi Milano

Argomenti discussi: Olimpiadi: Strade Chiuse e Interruzioni a Milano il 5 e 6 febbraio; Che percorso farà la fiamma olimpica a Milano?; Milano-Cortina, il viaggio della fiamma olimpica: la tappa 59 ci porta a Monza - Tedoforo a passo di Rap; Il percorso della fiamma olimpica a Milano il 6 febbraio. Strade e orari.

Il corridoio per dignitari e capi di Stato, il percorso della fiaccola olimpica: zone chiuse, date e orariLa mappa delle restrizioni e il «corridoio per grandi della Terra»: il giorno della cerimonia stop agli ingressi al Cimitero Monumentale e a Parco Sempione Quanto guadagna chi vince una medaglia alle ... milano.corriere.it

Torcia Olimpica a Milano, percorso e orari il 4, 5 e 6 febbraio: le ultime tappe prima delle OlimpiadiLa Torcia Olimpica arriva a Milano: da oggi, mercoledì 4 febbraio, fino a venerdì 6 febbraio, la fiamma attraverserà l'hinterland e i luoghi simbolo ... fanpage.it

Iniziano non nel migliore dei modi le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. Durante le prime gare di Curling. Mentre si svolgevano le prime partite, la luce del palazzetto ha iniziato prima ad avere un leggero tremolizio per poi spegnersi. Tra l'incredulità degli spett facebook

Le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina dovrebbero dare ulteriore impulso all'economia europea degli sport invernali, anche se i costi elevati stanno diventando sempre più un ostacolo per gli amanti della neve #EuropeInMotion l.euronews.com/A14w x.com