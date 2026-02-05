Olimpiadi Milano | il percorso della fiamma olimpica con orari e chiusure stradali dettagliati

La fiamma olimpica arriva a Milano il 5 febbraio. Il percorso prevede un passaggio di 17 chilometri con molte chiusure stradali. La città si prepara ad accogliere l’evento, che coinvolge diverse zone e richiede attenzione per i cittadini e i visitatori.

**La fiamma olimpica arriva a Milano con il passaggio di giovedì 5 febbraio, in un itinerario lungo 17 chilometri e con chiusure stradali significative.** L’evento, che segna la penultima sosta della fiamma prima del grande evento di venerdì 6 febbraio, vedrà il percorso della luce olimpica attraversare diversi quartieri della città, in un programma che mira a coinvolgere il maggior numero possibile di abitanti. La cerimonia, prevista per l’ingresso della fiamma in piazza Duomo, è stata programmata per dare un tocco di emozione al momento di inizio delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina, previste per il 6 febbraio. 🔗 Leggi su Ameve.eu

