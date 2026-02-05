Olimpiadi Milano Cortina 2026 | il programma di domani 6 febbraio Orari tv ordine delle gare

Domani, venerdì 6 febbraio, le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 continuano senza sosta. In programma ci sono le gare di curling nel torneo doppio misto e le partite di hockey su ghiaccio femminile. Gli atleti si preparano a scendere in pista con l’obiettivo di conquistare punti importanti. La giornata si annuncia intensa, con orari e trasmissioni in tv già pronti per gli appassionati.

Domani, venerdì 6 febbraio, proseguiranno le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: continueranno il round robin del doppio misto di curling ed il torneo di hockey su ghiaccio femminile. Si terranno anche ulteriori allenamenti ufficiali di salto con gli sci e prove cronometrate di sci alpino e slittino, infine inizierà il programma del pattinaggio artistico. Alle 9.00 si parte con il secondo allenamento ufficiale dal trampolino piccolo femminile di salto con gli sci, mentre dalle 9.55 inizierà la gara a squadre di pattinaggio artistico. Alle 10.00, invece, nuove prove cronometrate per il singolo maschile dello slittino, ed alle 10.

