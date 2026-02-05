Olimpiadi Mattarella parla agli atleti

Il presidente Sergio Mattarella ha rivolto un messaggio agli atleti italiani prima della partenza per le Olimpiadi. In un breve discorso, ha ringraziato per lo sforzo che stanno mettendo e ha promesso che rappresenteranno l’Italia con dignità. Ha anche espresso fiducia nel loro impegno, sottolineando che renderanno onore al tricolore con i loro risultati.

13.23 "Grazie per l'impegno che mettete, grazie in anticipo perché renderete onore al tricolore, alla nostra bandiera e ai nostri colori.In bocca al lupo" Così il presidente Mattarella,rivolgendosi agli atleti italiani presenti al Villaggio olimpico a Milano. "La prima competizione è con se stessi e con i propri limiti per superarsi,per migliorarsi. E' una competizione che dà nel mondo uno spettacolo di straordinario valore, di convivenza, di amicizia, di umanità, di serietà", ha aggiunto il capo dello Stato.

Il presidente Mattarella ha inviato un messaggio agli atleti azzurri in vista delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026.

Il presidente Mattarella ha incontrato al Quirinale gli atleti paralimpici che hanno conquistato medaglie nelle recenti competizioni.

