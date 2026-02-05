Olimpiadi le giocatrici di una nazionale di hockey colpite da un virus molto contagioso | atlete isolate

Quattro giocatrici della nazionale finlandese di hockey sono state colpite da un virus molto contagioso, il norovirus. Le atlete sono state isolate e gli allenamenti sono stati sospesi, mentre tutto il team si prepara a gestire la situazione in vista delle prossime gare. La presenza del virus ha portato anche all’annullamento di incontri con i media, per evitare ulteriori rischi di contagio.

Quattro giocatrici di hockey della nazionale finlandese, presenti alle Olimpiadi invernali, sono state colpite dal norovirus, altamente contagioso, causando l'annullamento degli allenamenti e degli impegni con i media per precauzione. La squadra finlandese rischia di non avere abbastanza giocatrici per affrontare il Canada nell'esordio del torneo olimpico

