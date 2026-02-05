Una volontaria racconta il suo percorso verso le Olimpiadi di Milano Cortina. Da Predappio ha deciso di fare parte dell’evento, sognando di vivere da vicino l’inaugurazione o di incontrare i grandi campioni dello sport. La sua passione la spinge a seguire con entusiasmo questa grande manifestazione, che coinvolge tutto il paese.

"Il mio sogno quando mi sono iscritta per partecipare come volontaria alle Olimpiadi Milano Cortina? Essere presente all’inaugurazione oppure incontrare qualcuno dei grandi miti dello sport". Il primo obiettivo di Martina Camprincoli, 30 anni di Predappio, una dei 18mila volontari alle Olimpiadi su 200mila che avevano fatto domanda da 180 Paesi del mondo, è stato raggiunto. Racconta infatti: "All’inaugurazione a San Siro non vestirò i panni di volontaria, ma sarò presente come spettatrice con la mia famiglia. Sarà il regalo più bello per mio padre, che festeggia il compleanno". Il secondo obiettivo è ancora tutto nei sogni: "Sono stata assegnata all’Olympic Club, dove, dalla sede centrale di piazza del Duomo di Milano, seguirò col mio gruppo i trasporti delle Olimpiadi, specialmente durante i weekend. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Olimpiadi, la volontaria: "Da Predappio a Milano. Il nostro cuore batte all’unisono per lo sport"

A tre giorni dall'apertura ufficiale delle Olimpiadi di Milano Cortina, la 145esima sessione del Cio si è tenuta a Milano.

