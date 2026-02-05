Olimpiadi Invernali tanta neve a Cortina | cancellata la cronometro femminile di discesa libera

La neve a Cortina ha cancellato la cronometro femminile di discesa libera. La forte nevicata ha reso impossibile disputare la gara, bloccando le competizioni in programma. La manifestazione olimpica si ferma temporaneamente, lasciando atleti e spettatori in attesa di nuove decisioni.

Cortina, 5 febbraio 2026 – Una fitta nevicata rende Cortina romantica e suggestiva, ma ferma un programma olimpico di gare. A Milano Cortina 2026 prende il via il programma delle competizioni (leggi qui) e vede, per questa mattina, frenare quello dello sci alpino femminile. Era in calendario la cronometro della discesa libera (prima prova ufficiale), ma le condizioni meteo hanno costretto gli organizzatori a cambiare la scaletta. In attesa delle decisioni degli organizzatori, si una fitta neve anche domani. Domenica è prevista la gare per le medaglie. Per l’Italia ci sono Sofia Goggia, Federica Brignone, Nicol Delago, Laura Pirovano, Elena Curtoni e Nadia Delago.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

Approfondimenti su Olimpiadi Invernali

Ultime notizie su Olimpiadi Invernali

