Olimpiadi il risiko degli impianti Live Nation compra il Forum di Assago Superderby con il colosso Eventim che gestirà l’arena di Santa Giulia

Live Nation ha appena acquistato il Forum di Assago, un’operazione che cambia gli equilibri nel settore degli eventi musicali a Milano. L’azienda americana entra nel mercato locale, sfidando direttamente il gigante tedesco Eventim, che gestisce già l’arena di Santa Giulia. È un vero e proprio risiko degli impianti, con le grandi multinazionali che si contendono il territorio della città, puntando a dominare il mercato dei concerti più grandi.

Chiamatelo, se volete, il risiko delle arene. Ma qui non parliamo di un gioco, ma delle strategie dei colossi mondiali degli spettacoli dal vivo per conquistare il mercato milanese dei maxi-concerti. La prima mossa l'ha fatta la multinazionale Cts Eventim, aggiudicandosi la realizzazione della nuova Arena a Santa Giulia (16mila posti), che nelle prossime due settimane sarà al centro dell'attenzione mondiale per le partite di hockey su ghiaccio maschile delle Olimpiadi Milano-Cortina. Ad azione, in fisica, corrisponde una reazione. Ed è così anche nel mondo dell'entertaiment. Tanto che Live Nation, altro colosso dell'organizzazione dei live, ieri ha comunicato con una nota ufficiale di aver acquisito il Forum di Assago (capienza fino a 15.

