Olimpiadi-ICE | La street artist Laika contro la presenza degli agenti Usa ai giochi olimpici invernali 

La street artist Laika si schiera contro la presenza degli agenti Usa ai Giochi di Cortina 2026. Questa mattina ha esposto a Roma un’opera provocatoria, “ICE OUT!”, davanti al CONI, per chiedere una maggiore attenzione ai valori olimpici e contrastare quella che definisce un’ingerenza straniera. Laika invita cittadini e appassionati a mobilitarsi e difendere l’autenticità delle Olimpiadi invernali.

A Roma appare davanti al CONI l’opera provocatoria “ICE OUT!” della street artist Laika contro la presenza dell’agenzia ICE ai Giochi Olimpici di Milano?Cortina 2026, con un appello alla mobilitazione e alla difesa dei valori olimpici.. Roma, 5 febbraio 2026. Alla vigilia della giornata di apertura dei  Giochi Olimpici di Milano-Cortina 2026  è apparsa, davanti alla sede del CONI in  viale Tiziano a Roma, la nuova e provocatoria opera della  street artist Laika, dal titolo “ ICE OUT!.”Il poster ritrae un agente dell’ICE che spara a uno ski jumper e una montagna rovesciata con il logo dei Giochi Olimpici, in cui il cerchio rosso si trasforma in un mirino. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

