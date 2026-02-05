Olimpiadi chilometri di coda e traffico bloccato sull’autostrada A8 per l’arrivo di Vance e Rubio | le immagini dall’alto

Milano-Varese questa mattina si è trasformata in un’area di blocco totale. Le autorità hanno chiuso l’autostrada A8 per aspettare l’arrivo di JD Vance e Marco Rubio. Le immagini dal drone mostrano chilometri di coda e traffico fermo, con auto ferme e nervosismo tra i guidatori. La strada rimarrà chiusa fino a quando i due politici americani non avranno lasciato la zona. La città si svuota e il traffico si accumula, creando disagi per chi viaggia tra Milano e Varese.

Le immagini dal drone del traffico bloccato lungo l'autostrada A8 Milano-Varese, chiusa nella mattinata di giovedì 5 febbraio per l'arrivo del vicepresidente statunitense, JD Vance, e del segretario di Stato, Marco Rubio. Le misure di sicurezza sono state, infatti, innalzate con conseguenti chiusure e limitazioni alla viabilità. L'A8 è rimasta chiusa nel tratto compreso tra il bivio con l'A36 Pedemontana e la A4 Torino-Trieste in direzione Milano. Chiusi anche tutti gli svincoli intermedi.

