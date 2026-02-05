Olimpiadi 2026 Vonn in palestra | Non mi arrendo lavoro sodo per farcela

Lindsey Vonn si allena duramente in palestra, determinata a non mollare. La campionessa di sci, che avrebbe dovuto partecipare a Milano Cortina 2026, rischia di non esserci più. La sua presenza resta in bilico, ma Vonn non si dà per vinta e continua a lavorare per tornare in forma.

Milano Cortina 2026 rischia di dover fare a meno di una delle campionesse di sci più attese, la statunitense Lindsey Vonn. La fuoriclasse, tornata alle gare e subito alla vittoria dopo alcuni anni di ritiro, si è infortunata proprio nell’ultima tappa della Coppa del Mondo prima delle Olimpiadi. “ Non mi arrendo e lavoro sodo per farcela. Grazie al mio team e a tutti per il vostro incredibile supporto. Continuiamo a crederci “. Così Vonn sui social in vista delle gare di Milano Cortina dopo l’infortunio a Crans-Montana. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da L I N D S E Y • V O N N (@lindseyvonn) Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Lindsey Vonn, leggenda dello sci alpino, si prepara con entusiasmo per le Olimpiadi Milano-Cortina 2026.

