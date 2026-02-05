Olimpiadi 2026 nuova neve sulle Alpi | accumuli importanti prima del weekend

Le Alpi si riempiono di neve in vista delle Olimpiadi di Milano-Cortina. Le nevicate si intensificano e portano accumuli importanti in quota. Il maltempo continuerà fino a venerdì, poi il tempo comincerà a migliorare lentamente. Le piste si preparano ad accogliere gli atleti con più neve fresca.

Belluno - Un fronte instabile porta nuove nevicate sulle sedi olimpiche di Milano-Cortina: accumuli significativi in quota, fase più dinamica fino a venerdì poi graduale miglioramento. Il meteo continua a giocare un ruolo centrale in vista delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026, con un nuovo sistema frontale che sta interessando il Nord Italia, favorendo ulteriori nevicate sull’arco alpino. Le precipitazioni risulteranno più frequenti e insistenti tra Trentino e Veneto, con fenomeni destinati a proseguire a tratti fino a giovedì. Alle quote più elevate, superiori ai 2000 metri, sono attesi accumuli consistenti: fino a 50 centimetri di neve fresca sul settore alpino veneto, mentre tra Lombardia e Trentino i quantitativi stimati oscillano mediamente tra 10 e 20 centimetri. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv

