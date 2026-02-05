Le Alpi si riempiono di neve in vista delle Olimpiadi di Milano-Cortina. Le nevicate si intensificano e portano accumuli importanti in quota. Il maltempo continuerà fino a venerdì, poi il tempo comincerà a migliorare lentamente. Le piste si preparano ad accogliere gli atleti con più neve fresca.

Belluno - Un fronte instabile porta nuove nevicate sulle sedi olimpiche di Milano-Cortina: accumuli significativi in quota, fase più dinamica fino a venerdì poi graduale miglioramento. Il meteo continua a giocare un ruolo centrale in vista delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026, con un nuovo sistema frontale che sta interessando il Nord Italia, favorendo ulteriori nevicate sull’arco alpino. Le precipitazioni risulteranno più frequenti e insistenti tra Trentino e Veneto, con fenomeni destinati a proseguire a tratti fino a giovedì. Alle quote più elevate, superiori ai 2000 metri, sono attesi accumuli consistenti: fino a 50 centimetri di neve fresca sul settore alpino veneto, mentre tra Lombardia e Trentino i quantitativi stimati oscillano mediamente tra 10 e 20 centimetri. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv

© Abruzzo24ore.tv - Olimpiadi 2026, nuova neve sulle Alpi: accumuli importanti prima del weekend

Approfondimenti su Olimpiadi 2026

Per il weekend di metà gennaio, le condizioni meteo prevedono neve sulle Alpi e un peggioramento con piogge e burrasche in molte zone.

Il fine settimana sarà caratterizzato da condizioni meteorologiche instabili, con piogge diffuse e nevicate sulle Alpi italiane.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Milano-Cortina 2026, in arrivo in Italia gli agenti speciali dell'Ice

Ultime notizie su Olimpiadi 2026

Argomenti discussi: Olimpiadi 2026: Persa grande occasione su sostenibilità.; Milano-Cortina spinge le vacanze sulla neve: 6 milioni in partenza; Olimpiadi Milano-Cortina2026, neve artificiale e impatti del clima: gli ultimi Giochi in Italia?; Neve artificiale salva i Giochi invernali italiani, ma è temporaneo.

Meteo Olimpiadi Milano-Cortina: attese nevicate nell'arco alpinoCon l'avvicinarsi delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026, appaiono sempre più probabili nevicate sulle Alpi anche a quote relativamente basse. meteo.it

Olimpiadi Milano-Cortina, c’è neveMilano, 5 feb. (askanews) – Inaugurazione Olimpica tra poche nuvole e neve: a Milano sono attese le ultime piogge al mattino di venerdì poi avremo tempo stabile ed asciutto durante la cerimonia delle ... askanews.it

Alle Olimpiadi Invernali di Cortina del 1956, la Dompé farmaceutici forniva assistenza agli atleti. Oggi la Fondazione Dompé rinnova il suo impegno nel palinsesto dell’Olimpiade Culturale con mostre, eventi e una nuova scultura facebook

Olimpiadi, nuova grana per il governo. FdI: "Atleti iraniani scortati dai Pasdaran”. Pd: chiarire x.com