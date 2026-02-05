Olimpiadi 2026 Milano blindata alla vigilia della cerimonia di apertura

Milano si prepara alla cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali, prevista per venerdì allo stadio San Siro. La città è blindata e in allerta, con le forze dell’ordine in campo per garantire la sicurezza. Alcune gare sono già partite, ma il vero momento clou sarà l’arrivo degli atleti e la cerimonia ufficiale. La metropoli si anima con l’atmosfera delle grandi occasioni, mentre i lavori di sicurezza continuano senza sosta.

Milano si prepara all'inizio delle Olimpiadi invernali 2026 ospitate insieme a Cortina. Venerdì 6 febbraio la cerimonia di apertura allo stadio San Siro ma alcune gare sono già iniziate. In tutto il capoluogo lombardo, grande dispiegamento di forze dell'ordine per garantire la sicurezza.

