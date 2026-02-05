Olimpiadi 2026 | l' arrivo di Vance in albergo a Milano

Il vicepresidente degli Stati Uniti JD Vance è arrivato questa mattina a Milano. È stato visto entrare in un albergo del centro città, dove resterà per seguire da vicino le Olimpiadi invernali del 2026. Nessuna comunicazione ufficiale, ma la sua presenza è stata confermata da fonti vicine all’organizzazione.

Il vicepresidente degli Stati Uniti JD Vance è arrivato nell'albergo del centro di Milano dove alloggerà per seguire i Giochi. La delegazione americana era composta da una ventina di mezzi tra cui quelli blindati delle forze speciali.

