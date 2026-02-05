olimpiadi 2026 la polizia impegnata per garantire la sicurezza a milano e cortina e sui luoghi delle gare

La polizia italiana si dà da fare per garantire la sicurezza a Milano e Cortina durante le Olimpiadi invernali del 2026. Le forze dell’ordine stanno rafforzando i controlli e pianificando misure speciali per proteggere atleti, spettatori e tutti i luoghi delle gare. La macchina della sicurezza si mette in moto in vista dei grandi eventi che si terranno tra due anni.

(LaPresse) L’Italia si prepara ad ospitare i XXV Giochi olimpici e i XIV Giochi paralimpici invernali di Milano Cortina 2026. Dietro atleti e tifosi, però, si muove una macchina complessa e silenziosa: quella della sicurezza, il cui coordinamento è affidato a livello centrale al Dipartimento della Pubblica sicurezza e, sul territorio, alle Prefetture e Questure. A fare da collegamento tra chi si occuperà di sicurezza saranno, in particolare, le Questure delle province interessate alle gare attraverso le Soi (Sale operative interforze), che gestiranno tutto l’apparato di ordine e sicurezza pubblica. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026 partiranno il 6 febbraio.

