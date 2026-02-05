Olimpiadi 2026 | itinerario dei giochi inizio programma e novità sulle competizioni in arrivo per Milano-Cortina

Le Olimpiadi 2026 di Milano-Cortina sono ormai partite. I primi tornei di curling e hockey sono iniziati già ieri e l’atmosfera si fa sempre più frenetica. I preparativi continuano senza sosta, con le gare che si svolgeranno in diverse location tra Milano e Cortina. Gli atleti si stanno già sfidando, mentre gli organizzatori lavorano per mettere a punto gli ultimi dettagli. La corsa per arrivare fino alla cerimonia di apertura è ufficialmente iniziata.

**Le Olimpiadi 2026 di Milano-Cortina si avviano con un intenso calendario di gare, iniziato già da ieri con i primi tornei di curling e hockey. Il programma ufficiale inizia domani, 6 febbraio, con la cerimonia d'apertura, ma la macchina dei Giochi è ormai in moto. I primi appuntamenti, in programma per l'Italia e per il mondo, vedono protagonisti lo sci alpino, il snowboard, il curling, l'hockey e la slittino.** A Milano-Cortina 2026, l'atmosfera è ormai quella di una città in movimento, con gare che si susseguono in diverse discipline e territori. A partire dal 5 febbraio, l'attenzione è caduta sull'Italia, con l'inizio del torneo di curling e l'apertura di gara in ambito hockey.

