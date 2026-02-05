olimpiadi 2026 in stazione centrale anche la polizia del qatar

Questa mattina, in piazzale Duca d’Aosta davanti alla stazione Centrale, alcune forze di polizia del Qatar hanno attirato l’attenzione di turisti e passanti. Con sei mezzi e una mezza dozzina di uomini, si sono messi a scattare foto, creando curiosità tra chi passava di lì. La scena ha fatto parlare di più, anche se si trattava solo di un set fotografico legato ai preparativi per le Olimpiadi del 2026.

Ha suscitato molta curiosità tra i turisti e i passanti che oggi affollavano piazzale Duca d’Aosta, la presenza delle forze di polizia del Qatar, con una mezza dozzina di uomini e sei mezzi, impegnati in uno shooting fotografico di fronte alla stazione Centrale. Le forze dell’ordine qatariote, che partecipano alla sicurezza dei Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026, sono giunte in città da alcuni giorni. Come si legge sul sito del ministero dell’Interno, il ministro Matteo Piantedosi, lo scorso settembre si è recato in Qatar dove ha sottoscritto, nel quadro del dialogo strategico bilaterale e della dichiarazione congiunta siglata dal presidente Meloni un accordo sulla sicurezza relativo ai giochi Olimpici Milano-Cortina 2026. 🔗 Leggi su Lapresse.it

A Milano, il 25 gennaio 2026, si è svolta una sfilata di veicoli blindati e agenti di polizia del Qatar, nell’ambito delle misure di sicurezza in occasione delle Olimpiadi Invernali.

