L’Italia apre con il piede giusto il torneo di hockey femminile alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Le nostre ragazze vincono una partita storica, dando il via a una competizione che promette emozioni fino all’ultimo. Intanto, Vance si schiera con gli Stati Uniti, tifando contro le azzurre. La partita ha già fatto parlare di sé e si aspetta un seguito pieno di sorprese.

Parte alla grande l’avventura dell’Italia nel torneo di hockey femminile alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Nella gara inaugurale alla Ice Hockey Arena di Milano Santagiulia, le azzurre hanno battuto nettamente la Francia per 4-1. È la prima storica vittoria per la nazionale italiana di hockey donne in una Olimpiade, nell’unica precedente partecipazione a Torino 2006 non ci fu alcun successo. I gol dell’Italia portano la firma di Tutino al 10?, Roccella al 35?, Fantin al 40? e Della Rovere al 44?. Non basta alla Francia il gol iniziale di de Serres. Azzurre hockey: “Atmosfera da brividi, tifo ci ha spinto”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Olimpiadi 2026, hockey femminile: storica vittoria Italia. E Vance tifa gli Usa

Questa mattina si gioca una partita importante tra Italia e Francia nel torneo olimpico di hockey su ghiaccio femminile.

L’Italia di hockey femminile fa il suo ingresso alle Olimpiadi con una vittoria storica.

