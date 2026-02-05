Olimpiadi 2026 al via anche il ‘FantaOlimpiadi’ | ecco come si fa a partecipare

Con l’avvicinarsi delle Olimpiadi di Milano e Cortina 2026, parte anche il ‘FantaOlimpiadi’. Si tratta di un gioco fantasy pensato per coinvolgere gli appassionati e rendere più divertente l’attesa dei Giochi. Ideato dai creatori di FantaSanremo, il gioco permette di formare squadre e competere tra amici, puntando su atleti e pronostici legati alle competizioni olimpiche. La partecipazione è semplice: basta iscriversi e seguire le istruzioni per creare la propria squadra virtuale. L’obiettivo è

In vista delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 prende il via FantaOlimpiadi, il fantasy game dedicato ai Giochi, ideato da Quelli di FantaSanremo. L'iniziativa propone un modo diverso di seguire le competizioni, affiancando alla visione delle gare un'esperienza di gioco che accompagna l'intero programma Olimpico e Paralimpico. Attraverso FantaOlimpiadi, gli utenti possono vivere ogni gara con maggiore coinvolgimento, trasformando i risultati sportivi in una sfida condivisa basata su strategia, intuizione e passione per lo sport. Jody Cecchetto sarà la voce delle FantaOlimpiadi per tutta la durata dell'evento: volto ufficiale di Milano Cortina 2026 per questa iniziativa, accompagnerà il pubblico con contenuti dedicati e di approfondimento.

