Olimpia Milano si prepara a sfidare un' Asvel in grande spinta | Fisicità e rimbalzi saranno decisivi

La Olimpia Milano affronta domani una trasferta difficile a Villeurbanne. La squadra di coach Messina sa che dovrà lottare contro un’Asvel molto motivata, che punta tutto sulla fisicità e sui rimbalzi. La partita sarà una sfida dura, e i milanesi sanno che devono mantenere alta l’attenzione per portare a casa un risultato importante.

La Olimpia Milano affronta una trasferta impegnativa a Villeurbanne, dove ha già conquistato diverse vittorie in questa stagione. L’avversario di settimana è ASVEL, squadra che arriva in forma positiva e capace di mettere in difficoltà anche i club migliori, soprattutto in casa. Il confronto promette intensità, ritmo e confronto a 40 minuti tra una formazione esperta e una compagine densa di giocate rapide e qualità individuali. Milano torna in campo lontano dal proprio impianto in un contesto cruciale per la corsa ai playoff: una vittoria potrebbe consolidare la posizione nella zona qualificazione. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

OLIMPIA MILANO: C'È L'ASVEL Le ultime dall'infermeria. Poeta: «È una partita piena di insidie perché, a dispetto della posizione in classifica, l’Asvel sta dimostrando di essere una squadra viva e competitiva, che ha messo in difficoltà Barcellona e Panathinai facebook

