Ok pacchetto Sicurezza primo segnale strategia 2026 Meloni | Stato non si volta

Questa mattina a Roma, il governo ha dato il primo segnale sulla strategia di sicurezza per il 2026, come promesso dalla premier Meloni. La dichiarazione è arrivata in un momento in cui il tema torna al centro del dibattito politico, anche in vista delle prossime elezioni. La strategia, però, sembra ancora lontana dall’essere definita, e il governo ha subito chiarito che lo Stato non si volta indietro sui suoi obiettivi.

Roma, 5 feb. (askanews) – E’ il segnale che aveva promesso a inizio anno, quando aveva collocato il tema della sicurezza tra le priorità del 2026 e, di fatto, anche della lunga campagna elettorale che porterà alle elezioni Politiche. Il Consiglio dei ministri approva il pacchetto che, con un decreto e un ddl, introduce una serie di misure che vanno dalla stretta sul possesso dei coltelli, soprattuto tra i giovani, fino al giro di vite contro le violenze durante le manifestazioni e alle nuove tutele per le forze dell’ordine, a cominciare dalla non automatica iscrizione nel registro degli indigati in presenza di “cause di giustificazione”.🔗 Leggi su Ildenaro.it Approfondimenti su Sicurezza 2026 Pacchetto Sicurezza: Gabrielli smonta e boccia la strategia del governo, Meloni non la prende bene Giorgia Meloni non ha preso bene le critiche di Franco Gabrielli sul nuovo pacchetto sicurezza. Meloni: al mio rientro riunione su pacchetto sicurezza Al rientro, Meloni ha annunciato che convocherà una riunione per valutare lo stato di avanzamento del pacchetto sicurezza. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ultime notizie su Sicurezza 2026 Argomenti discussi: Pacchetto sicurezza, frenata del governo al fermo preventivo di 12 ore: Servono approfondimenti; Sicurezza, Palazzo Chigi: Maggioranza proporrà a opposizione risoluzione unitaria. Le reazioni; 'Scudo penale' per le forze dell'ordine, il provvedimento verso lo sbarco in Cdm; Iran, ok degli Usa a colloqui in Oman venerdì. Ok pacchetto Sicurezza primo segnale strategia 2026 Meloni: Stato non si voltaLunga discussione in Cdm. Mantovano evoca ‘punto caduta’ con Colle: Premier: spiegate con chiarezza lavoro fatto ... askanews.it Pacchetto Sicurezza, Meloni: Non sono misure spot. Ok a norme per prevenire gruppi violenti in piazza(Adnkronos) - Oggi il Consiglio dei ministri ha approvato nuovi provvedimenti in materia di sicurezza. Non sono misure spot, ma un ulteriore tassello della strategia che questo governo porta avanti f ... msn.com Oggi in Consiglio dei ministri arriva il nuovo pacchetto Sicurezza del governo Meloni, con un decreto e un disegno di legge. Ieri il sottosegretario Mantovano ha incontrato il presidente della Repubblica Mattarella: al termine della riunione, su ‘spinta’ del Quirin facebook Le misure del nuovo pacchetto sicurezza #ANSA x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.