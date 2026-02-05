Ok al nuovo decreto sul Ponte | Salvini tenta di convincere la Corte dei Conti

Il governo ha dato il via libera al nuovo decreto sul Ponte. Salvini ha cercato di convincere la Corte dei Conti a superare le obiezioni sul progetto. Ora l’attenzione si sposta sulla decisione finale dell’ente di controllo.

Il Consiglio dei ministri ha approvato il decreto per il Ponte, studiato da Salvini per superare i rilievi della Corte dei Conti sull’opera. Scompaiono i paletti alla magistratura contabile e viene scartata l’ipotesi di un commissario straordinario: la regia rimane al Mit. Il ministero invierà alla Corte dei Conti l’accordo di programma per il controllo di legittimità e, insieme alle altre amministrazioni coinvolte, curerà gli adempimenti necessari per arrivare a una nuova delibera del Cipess, attraverso l’aggiornamento del piano economico-finanziario della Stretto di Messina, il parere dell’Autorità di regolazione dei trasporti sulle tariffe di pedaggio (Art) e di quello del Consiglio superiore dei lavori pubblici.🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

