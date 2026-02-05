Oggi il Cdm in arrivo le misure sulla sicurezza

Questa mattina il Consiglio dei ministri ha approvato nuove misure per rafforzare la sicurezza. Sono previste sanzioni più dure per chi viola le regole, come il fermo di polizia e le zone rosse in alcune zone delle città. Si punta anche a bloccare la vendita di armi bianche ai minori e a rendere più veloci gli espulsioni. Inoltre, il governo introduce uno scudo penale per agenti, medici e giornalisti che agiscono in legittima difesa, e ci saranno misure più severe contro chi tenta di scappare ai posti di blocco

Fermo di polizia, stretta sui maranza e sulla vendita di armi bianche ai minori, zone rosse urbane, espulsioni più rapide, scudo penale per agenti, medici e giornalisti in caso di legittima difesa, ulteriore stretta su chi scappa ai posti di blocco. Ecco in sintesi le misure del pacchetto Sicurezza che oggi confluiranno in un decreto legge per le misure considerate urgenti e immediatamente operative in materia di ordine pubblico e sicurezza urbana e in due disegni di legge parlamentari, di cui uno destinato alle misure sull'immigrazione. FERMO PREVENTIVO. Arriva il Daspo di 12 ore (non 24-48 ore come chiedeva la Lega) per i soggetti ritenuti socialmente pericolosi, con precedenti per reati connessi alle manifestazioni.

