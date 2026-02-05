Occupanti della favela sotto al ponte delle Valli rioccupano area insediamento**

Gli abitanti della favela sotto al ponte delle Valli sono tornati a occupare l’area dopo lo sgombero di questa mattina. Le forze dell’ordine erano intervenute per rimuovere l’insediamento abusivo, ma pochi giorni dopo alcuni occupanti sono tornati a riprendersi gli spazi. La situazione resta tesa tra le autorità e le persone che vivono lì, mentre si cerca una soluzione definitiva.

Sotto al ponte delle Valli, tra la Conca d'Oro e il Quartiere Africano, una nuova crisi si è aperta. Un insediamento abusivo, nascosto tra le ombre dell'arteria stradale, è stato sgomberato con un intervento coordinato tra carabinieri, polizia di Roma Capitale e Linea Decoro. Quattro persone senza dimora, tutti romeni, hanno cercato, in un atto di rivendicazione, di tornare a occupare il territorio. Ma l'area è stata bonificata, i beni sequestrati – tra cui un fucile da gioco soft-air – e la zona è stata restituita alla sua normale fruizione. La scena, che ha coinvolto un'area ad alta intensità di traffico, ha generato un movimento di denunce per invasione di terreni e occupazione illegittima.

