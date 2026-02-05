Nuovo flirt per Can Yaman dopo Sara Bluma? Ecco chi è la bellissima Lorena Ramiro

Dopo la fine della relazione con Sara Bluma, Can Yaman torna al centro dell’attenzione. Questa volta, il gossip si concentra sulla sua nuova fiamma, Lorena Ramiro, una donna che sta facendo parlare di sé. I rumors si rincorrono, ma ancora niente di ufficiale. L’attore turco sembra aver voltato pagina, mentre i fan cercano di scoprire chi sia davvero questa nuova compagna.

Dopo la fine della relazione con la dj Sara Bluma, il nome di Can Yaman è tornato a circolare nella cronaca rosa. Questa volta al centro delle voci c’è un presunto flirt con l’influencer spagnola Lorena Ramiro. La notizia ha preso piede grazie a un video diffuso dal giornalista spagnolo Javi Hoyos, che ha rivelato alcune immagini “rubate” di Can Yaman e Lorena Ramiro durante una cena a Madrid. A dare la notizia è stato il giornalista spagnolo Javi Hoyos, che ha riportato la segnalazione sulla coppia: «Ho appena ricevuto delle immagini da un follower che mi dice di averli visti cenare insieme al Salvaje, il ristorante dell’hotel dove alloggia Can Yaman. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

Can Yaman è stato paparazzato a Madrid mentre cenava con Lorena Ramiro, influencer spagnola.

Can Yaman torna a far parlare di sé, questa volta per un flirt segreto con l’influencer Lorena Ramiro.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

