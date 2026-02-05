Nuovo antistadio in costruzione | Sarà un gioiello

L’assessora allo Sport Angela Garattoni ha visitato il nuovo antistadio in costruzione a Santarcangelo. Accanto a lei, il presidente della società Young Santarcangelo, Vincenzo Vannacci, ha mostrato il cantiere. L’obiettivo è realizzare un impianto che, secondo le parole di Garattoni, sarà un vero gioiello. La struttura sta prendendo forma e presto sarà pronta per accogliere gli allenamenti e le partite della squadra.

**Nuovo antistadio a Santarcangelo: "Sarà un gioiello"**, così lo descrive l'assessora allo Sport Angela Garattoni, che ha accompagnato il presidente della società Young Santarcangelo, Vincenzo Vannacci, nella visione del campo in fase di completamento. La costruzione del nuovo impianto sportivo, che andrà a sostituire il vecchio campo da calcio, è ormai alla sua ultima fase: **mancano soltanto la tribunetta e la nuova torre faro**, entrambe previste per essere completate **entro l'estate 2026**, in attesa dei collaudi ufficiali. Con un costo totale di **1,2 milioni di euro**, il progetto è stato realizzato con il supporto del **PNRR**, che ha permesso l'attuazione di un intervento mirato a ristrutturare le infrastrutture sportive del paese.

