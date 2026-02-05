Nuovi negozi in centro a Bologna da Kartell a CP Company | riecco i grandi marchi

Bologna torna a respirare vita tra le vie del centro. Da settimane si susseguono le aperture di nuovi negozi di grandi marchi come Kartell e C.P. Company, portando aria fresca alla scena dello shopping. I negoziati sono stati rapidi e le attività già pronte a ricevere clienti, segnando un segnale positivo per il commercio locale. La città si riempie di vetrine nuove e di clienti curiosi, pronti a scoprire le novità.

Bologna, 5 febbraio 2026 – Nella scacchiera commerciale cittadina, ecco tutti i nuovi movimenti che danno brio al tessuto economico, segnalando un ritorno di fiamma di marchi cult. Per nuovi negozi che aprono, in alcuni casi ci sono attività storiche che chiudono. A fine 2025 è tornata l’azienda Kartell. Arrivata in città nel 2002 col bellissimo negozio in via Altabella – al momento chiuso e senza un nuovo inquilino – ha scelto come nuova dimora per il flagship store e per i suoi 70 anni di design, Palazzo Bonfiglioli Rossi, in Strada Maggiore 27. Non troppo lontano, in via Santo Stefano 23 c-d, un altro sguardo sul design con l’arrivo di Supper, al posto di Abacanto Home: lo spazio è condiviso da Stepping Stone e On Luce. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

