Nuova perturbazione in arrivo la protezione civile emette un' allerta meteo

Una nuova perturbazione sta portando pioggia e vento su molte regioni italiane. La Protezione civile ha emesso un’allerta gialla per giovedì 5 febbraio, coinvolgendo dieci regioni tra Nord e Sud. Le previsioni parlano di forti precipitazioni che potrebbero creare disagi in diverse zone del Paese.

Dieci le regioni coinvolte, fra cui l'Abruzzo dove, per la giornata di giovedì 5 febbraio, è prevista criticità ordinariaallerta gialla per rischio idrogeologico localizzato Nuova breve ondata di maltempo in arrivo sull'Italia, con forti precipitazioni da Nord a Sud. La Protezione civile ha diramato un'allerta gialla per giovedì 5 febbraio che riguarda 10 regioni: Abruzzo, Friuli Venezia-Giulia, Veneto, Emilia Romagna, Lazio, Umbria, Campania, Puglia, Basilicata e Calabria. Quanto alle previsioni, 3bmeteo.com segnala perturbazioni atlantiche in arrivo che porteranno molta instabilità, con piogge e rovesci più frequenti tra Aquilano e Marche centro-settentrionali, mentre le coste abruzzesi rimarranno più asciutte anche se a tratti sarà comunque possibile qualche passaggio piovoso.

