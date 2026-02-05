Nuova follia al Pesenti Tentativo di occupazione Migliaia di euro di danni

Questa mattina al Pesenti è scoppiata una nuova protesta. Alcuni manifestanti hanno cercato di occupare l’edificio, rompendo vetri, divelendo porte e lasciando sangue sui mobili. I danni sono ingenti, con banchi e sedie ammucchiati davanti agli ingressi e laboratori messi a soqquadro. La polizia è intervenuta per fermare la situazione e mettere fine al caos.

Vetri distrutti, porte divelte, sangue sui mobili, banchi e sedie accatastati davanti agli ingressi, laboratori messi a soqquadro e danni per alcune migliaia di euro. È questo l'esito di un raid vandalico avvenuto ieri notte al liceo sportivo Pesenti di Cascina, dove un gruppo di giovanissimi si è introdotto per quello che è stato definito "un tentativo di furto e di occupazione dell'istituto", lasciando dietro di sé una devastazione da migliaia di euro. I responsabili del raid sarebbero minorenni, tutti identificati in breve tempo dalle forze dell'ordine grazie all'impianto di videosorveglianza dell'edificio.

