Nuova farmacia al Villaggio Snia | Penalizzate le attività dei privati

L’apertura di una nuova farmacia al Villaggio Snia ha scatenato le critiche della Lega, che mette in dubbio i benefici per il quartiere. I leghisti temono che questa scelta possa penalizzare le attività private già presenti e non favorire uno sviluppo chiaro del quartiere. La questione ora diventa un fronte di discussione tra amministrazione e opposizione.

L'amministrazione si è attivata per l'apertura di una nuova farmacia comunale al Villaggio Snia, ma dalla Lega, all'opposizione, si sollevano molti dubbi legati soprattutto all'incertezza sullo sviluppo del quartiere e sul rischio di danneggiare attività già presenti. L'operazione "Farmacia comunale alla Snia" è stata formalizzata durante l'ultimo consiglio comunale quando la maggioranza ha votato di esercitare il diritto di prelazione concesso alle amministrazioni pubbliche dalla legge regionale che regolamenta l'apertura di nuove farmacie. La maggioranza non ha fatto mistero del progetto di aprire una farmacia comunale da affidare in gestione ad Assp, per attivare contemporaneamente un ambulatorio medico in grado di attrarre nuovi medici di base, di cui il quartiere è attualmente sprovvisto.

