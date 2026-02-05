Nuova allerta meteo di colore giallo in Campania | l' avviso della Protezione Civile

La Protezione Civile ha emesso una nuova allerta meteo gialla per tutta la Campania. A partire dalla mezzanotte, sono previste piogge sparse e temporali isolati durante tutto il giorno di domani, venerdì 6 febbraio. La pioggia potrebbe arrivare con moderata intensità, causando possibili disagi in diverse zone della regione.

Nuova allerta meteo di livello Giallo per temporali, su tutto il territorio campano: a partire da mezzanotte e per l'intera giornata di domani, venerdì 6 febbraio, c'è la possibilità di precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o isolato temporale, puntualmente di moderata intensità.🔗 Leggi su Salernotoday.it Approfondimenti su Campania Protezione Civile Nuova allerta meteo Gialla in Campania: l'avviso della Protezione Civile La Protezione Civile ha emesso una nuova allerta meteo gialla in Campania, valida dalle 18 di oggi alle 12 di domani, 17 dicembre. Allerta meteo gialla in Campania: il nuovo avviso della Protezione Civile La Protezione Civile ha emesso un’allerta meteo gialla per la Campania, valida dalle 15 di oggi, domenica 4 gennaio, alle 15 di domani, lunedì 5 gennaio. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Allerta meteo in Campania: ecco le scuole chiuse nel Cilento Ultime notizie su Campania Protezione Civile Argomenti discussi: Ancora una giornata caratterizzata da un’allerta meteo gialla per rischio vento su tutta la Puglia; Allerta meteo, mercoledì 28 gennaio l’intera Toscana torna in codice giallo con rischi multipli; Allerta meteo, nuovo avviso di codice giallo a Cagliari per martedì 3 febbraio per rischio idrogeologico; Maltempo: allerta meteo gialla per pioggia e mareggiate. Allerta meteo in Toscana, rischio di forti temporali. Vento forte su costa e isoleLe zone interessate dal bollettino della Protezione civile regionale, soprattutto nella notte fra giovedì e venerdì ... lanazione.it Nuova ondata di maltempo in arrivo: allerta gialla da stanotte in CampaniaNapoli – Una nuova perturbazione si prepara a colpire la Campania. La Protezione Civile regionale ha diramato un’allerta meteo di livello giallo, valida dalle ... cronachedellacampania.it Allerta Meteo, avviso della Protezione Civile: in arrivo Piogge, Temporali e forti Venti. Le zone colpite facebook Protezione civile: nasce il Comitato regionale del volontariato x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.