Nucleare | scade pattodialogo Usa-Russia

Questa mattina è scaduto il trattato New Start, l’ultimo accordo tra Stati Uniti e Russia sulle armi nucleari. Le due potenze non hanno ancora annunciato nessuna novità e restano in attesa di eventuali negoziati o decisioni future. La situazione resta tesa, mentre le lancette segnano il termine dell’accordo senza rinnovo.

16.00 E'scaduto oggi New Start,l'ultimo trattato sulle armi nucleari rimasto in vigore tra Usa e Russia.Per la prima volta da oltre mezzo secolo non c'è più nessun limite alla crescita dei due più grandi arsenali atomici al mondo.E proprio oggi Washington e Mosca decidono di riprendere il dialogo militare ad alto livello.Lo riferisce il Pentagono. La scadenza del trattato "segna un momento grave per la pace e la sicurezza internazionale", ha dichiarato il segretario generale delle Nazioni Unite Guterres.🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it Approfondimenti su New Start Scade patto, nuovi dialoghi Usa-Russia Scade il trattato Usa-Russia sul nucleare, Leone XIV: “Scongiurare una nuova corsa agli armamenti” Il trattato tra Stati Uniti e Russia sul nucleare scade oggi, e il rischio di una nuova corsa agli armamenti preoccupa. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Putin says Russia is willing to abide by nuclear arms deal with the U S for 1 year after it expires Ultime notizie su New Start Argomenti discussi: Scaduto il patto di deterrenza atomica New Start, superpotenze senza limiti: Rischio raddoppio delle testate nucleari; Un rovinoso nuovo inizio. Scade il patto sulle armi nucleari, retaggio di un mondo che non c'è più. Testate nucleari, scade l'ultimo patto Usa-Russia. Onu: Momento graveÈ scaduto oggi New Start, l'ultimo trattato sulle armi nucleari rimasto in vigore tra Russia e Stati Uniti. Per la prima volta da oltre mezzo secolo non c'è più nessun limite alla crescita dei due più ... msn.com Un rovinoso nuovo inizio. Scade il patto sulle armi nucleari, retaggio di un mondo che non c'è piùIl New Start dal 5 febbraio non è più in vigore. Trump non fa drammi, Putin promette che la Russia agirà responsabilmente. L'analisi di Ludovica ... huffingtonpost.it Concluso il secondo round dei colloqui trilaterali tra Russia, Usa e Ucraina Secondo quanto riportato da un corrispondente del China Media Group (CMG), il 5 febbraio, ora locale, il portavoce del Segretario del Consiglio di Sicurezza Nazionale e Difesa dell'U facebook Da oggi il rischio nucleare è più vicino. Con la scadenza del trattato New Start tra Usa e Russia e senza impegni dalle parti a proseguire la collaborazione sulle armi nucleari, si apre un nuovo fronte di preoccupazione sulla stabilità del mondo intero. New Start x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.