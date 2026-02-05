Nucleare scade il New Start La Nato chiede responsabilità

Questa mattina, con il termine del trattato New Start, si apre un nuovo capitolo nelle questioni nucleari tra Stati Uniti e Russia. Mosca ha già fatto sapere di non sentirsi più vincolata agli accordi, mentre la Nato chiede responsabilità e attenzione. La scadenza di questo trattato riaccende le preoccupazioni sulla corsa agli armamenti e sulla stabilità internazionale.

Scade il trattato New Start sulle armi nucleari. Mosca: «Non siamo più vincolati». Servizio di Massimiliano Cochi TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

Nucleare:scade patto,dialogo Usa-Russia

Questa mattina è scaduto il trattato New Start, l’ultimo accordo tra Stati Uniti e Russia sulle armi nucleari.

Scade il New START: USA e Russia senza più limiti sugli arsenali nucleari

Oggi termina il trattato tra Stati Uniti e Russia sul controllo degli arsenali nucleari.

