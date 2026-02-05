Oggi si tiene il quarto giorno della Novena dedicata a Nostra Signora di Lourdes. I fedeli si riuniscono per pregare, chiedendo l’intercessione della Vergine e una grazia speciale per sé e per le persone care. La preghiera continua, sperando in un aiuto divino.

Quarto giorno della Novena a Nostra Signora di Lourdes: la preghiera per invocare l’intercessione della Vergine e chiedere una grazia speciale per te e per chi ami. L’11 febbraio ricordiamo la prima apparizione della Madonna alla veggente Bernadette Soubirous nella grotta di Lourdes. Preghiamo insieme in questi nove giorni, affidando a Maria tutte le nostre intenzioni e, in modo particolare, i malati. Oggi più che mai abbiamo bisogno della sua protezione. In un contesto sociale spesso segnato da rancore, rabbia e divisioni, è urgente affidarci alla potente mediazione della Madonna, affinché ci liberi dai sentimenti negativi che minacciano la pace e l’unità nelle famiglie, nelle amicizie, nelle comunità e nella Chiesa. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

© Lalucedimaria.it - Novena a Nostra Signora di Lourdes: quarto giorno per chiedere una grazia

Questa mattina è iniziata ufficialmente la novena dedicata a Nostra Signora di Lourdes.

Questa mattina si è aperto il secondo giorno della novena dedicata a Nostra Signora di Lourdes.

Novena all’Immacolata di Lourdes: Preghiera Potente per Chiedere una Grazia (2-10 Febbraio)

