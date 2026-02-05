Novara tra le 10 città italiane in cui la Tari costa meno
Novara si conferma tra le città italiane dove pagare meno la Tari. Lo rivela uno studio della Uil che ha analizzato quanto i cittadini devono spendere ogni anno per la tassa sui rifiuti. La differenza rispetto ad altre città si nota chiaramente, e molti residenti apprezzano il risultato.
Novara è tra le 10 città italiane in cui si paga meno di Tari.Lo rivela lo studio condotto dal sindacato Uil sulla tassa rifiuti, in cui è stato misurato quanto pesa il tributo sulla spesa annua dei cittadini. Per farlo, sono stati analizzati i costi della Tari dei 109 capoluoghi di provincia.🔗 Leggi su Novaratoday.it
