Novara tra le 10 città italiane in cui la Tari costa meno

Novara si conferma tra le città italiane dove pagare meno la Tari. Lo rivela uno studio della Uil che ha analizzato quanto i cittadini devono spendere ogni anno per la tassa sui rifiuti. La differenza rispetto ad altre città si nota chiaramente, e molti residenti apprezzano il risultato.

Novara è tra le 10 città italiane in cui si paga meno di Tari.Lo rivela lo studio condotto dal sindacato Uil sulla tassa rifiuti, in cui è stato misurato quanto pesa il tributo sulla spesa annua dei cittadini. Per farlo, sono stati analizzati i costi della Tari dei 109 capoluoghi di provincia.🔗 Leggi su Novaratoday.it

Approfondimenti su Novara Tari

Napoli si piazza tra le dieci città italiane con le tariffe sui rifiuti più alte nel 2025.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Novara Tari

Argomenti discussi: Servizio civile regionale, 10 i posti disponibili tra Novara e Vco; Le vie di Novara tra luci e cineprese: il cuore della città entra in una serie TV Rai; LIVE Novara-PGE Budowlani Lodz 3-1, Champions League volley femminile 2026 in DIRETTA: la rimonta vale il secondo posto per le piemontesi; Pro Vercelli-Novara, divieti fino in centro: si allarga la zona rossa del derby.

Milano-Novara e Conegliano-Scandicci, due super sfide nella 10a giornataROMA-Sarà una 10a giornata di A1 Femminile ricca di emozioni con in programma due partitissime da tutto esaurito. MIlano-Novara, in un Forum d'Assago da record assoluto di presenze e ... corrieredellosport.it

Serie A1 volley, Novara-Conegliano: scontro diretto per il primo posto in classificaLa Serie A1 di pallavolo femminile arriva alla quinta giornata della Regular Season e presenta il primo vero big match della stagione. Questa sera (sabato 25 ottobre) alle 20.30 si gioca la partita ... it.blastingnews.com

Novara è tra le città più "romantiche" d'Italia facebook