Norris si presenta come campione e già pensa a vincere di nuovo. Dopo aver iniziato i primi test a Barcellona, il pilota britannico si dice soddisfatto della nuova monoposto, anche se ammette che la gestione della batteria sarà la vera sfida della stagione. Le nuove auto sono più potenti e divertenti, ma Norris vuole confermarsi tra i migliori.

Il numero 1 era ben visibile sul musetto della sua McLaren già durante i primi test a Barcellona della stagione 2026 di Formula 1 e non sorridere guardandolo, per il neocampione del mondo Lando Norris, è stato impossibile. Parte proprio da lì, il britanno della McLaren, nel raccontare durante l’incontro con la stampa pre-campionato le prime sensazioni in pista dopo la conquista del titolo iridato: “Durante la pausa invernale ho cercato di staccare il più possibile da tutto – ha ammesso Norris – e quando sono tornato è stato bello rendermi conto che quell’1 adesso è sulla macchina, sul casco, sulla tuta. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Norris riparte da campione: "L’1 sulla McLaren è speciale, ma voglio vincere ancora"

Approfondimenti su Norris McLaren

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Norris McLaren

Argomenti discussi: Norris riparte da campione: L’1 sulla McLaren è speciale, ma voglio vincere ancora; F1, Lando Norris riparte da campione: Sto ancora realizzando quello che ho fatto; F1, Norris: Sappiamo dove migliorare, tanto lavoro al simulatore; McLaren, si riparte: l'orgoglio di Norris, le lezioni imparate da Piastri.

Norris riparte da campione: L’1 sulla McLaren è speciale, ma voglio vincere ancoraDai primi test di Barcellona alle novità del regolamento 2026, il britannico è pronto alla nuova stagione: Le nuove monoposto sono più potenti e divertenti da guidare, ma la gestione della batteria s ... msn.com

Formula 1 | Norris: Avrei voluto un altro mese di pausa per godermi il titoloIl numero uno sul muso della McLaren è una realtà con cui Lando Norris sta ancora imparando a convivere. A ... msn.com

Norris: "Col numero 1 è un'altra F1!" #norris #mclaren #F1 facebook