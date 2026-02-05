Norris si prepara alla sfida del 2026. Il pilota inglese sa che per mantenere il suo titolo deve migliorare ancora tanto. Dichiara di dover crescere e di puntare alla perfezione, anche se il percorso resta difficile. La sua volontà è chiara: non si accontenta, vuole continuare a lottare per il vertice e dimostrare di essere all’altezza.

Nel 2026 una nuova era sportiva si spalanca per Lando Norris, protagonista di una sfida che va oltre il sogno di vittoria: difendere due titoli in un contesto tecnico completamente rinnovato. La stagione richiede gestione dell’energia, letture rapide delle piste e una continuità di rendimento capace di premiare l’interpretazione personale della vettura da parte del pilota, sostenuta da un team impegnato in una fase di consolidamento. Con il titolo piloti e quello costruttori in mira, Norris dovrà reggere la pressione di una stagione in cui le incognite regolamentari guidano lo sviluppo. L’attenzione non è rivolta solo alla vettura, ma anche a come l’energia verrà utilizzata nelle fasi iniziali, dove una gestione oculata può determinare la differenza tra una vittoria e un passo indietro. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

Norris: "Per difendere il titolo serve la perfezione, devo ancora crescere

Approfondimenti su Lando Norris

Ultime notizie su Lando Norris

