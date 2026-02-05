Norovirus a Milano-Cortina 2026 | cos’è sintomi e rischi del virus intestinale

A Milano-Cortina 2026, alcuni membri della squadra femminile di hockey su ghiaccio della Finlandia sono stati colpiti dal norovirus. Il virus ha causato sintomi come vomito e diarrea, facendo scattare l’allarme tra gli organizzatori e i partecipanti. Le autorità stanno monitorando la situazione e adottando misure per contenere eventuali altri casi.

I casi registrati nella squadra femminile di hockey su ghiaccio della Finlandia a Milano-Cortina 2026 richiamano l’attenzione sul norovirus, un’infezione che provoca gastroenteriti acute con sintomi come vomito e diarrea.🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Contagi da Norovirus alle Olimpiadi di Milano Cortina e atleti in isolamento, sintomi e rischi

Durante le Olimpiadi di Milano Cortina, almeno quattro giocatrici della nazionale di hockey della Finlandia sono risultate positive al Norovirus.

Contagi da Norovirus alle Olimpiadi di Milano Cortina e atleti in isolamento, sintomi e rischi della malattia

Quattro atlete della nazionale di hockey femminile finlandese sono risultate positive al Norovirus durante le Olimpiadi di Milano Cortina.

