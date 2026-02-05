Durante il corteo di Askatasuna a Torino, un giovane di 22 anni è stato fermato e messo agli arresti domiciliari con l’accusa di aver aggredito un poliziotto. Il ragazzo, però, sostiene di non aver spinto nessuno. La manifestazione si è trasformata in scontri con le forze dell’ordine, e ora si cerca di capire cosa sia realmente successo.

La manifestazione e l’aggressione. Torino, 31 gennaio, corteo nazionale per il centro sociale Askatasuna, tensioni crescenti, scontri con le forze dell’ordine. In quel contesto, l’agente Alessandro Calista finisce a terra, circondato da manifestanti. Angelo Simionato, 22 anni, grossetano, viene indicato come uno dei presenti nel gruppo che avrebbe partecipato all’aggressione. La dichiarazione di Angelo Simionato davanti al gip. Durante l’udienza di convalida, Simionato rende una dichiarazione spontanea che diventa il perno della sua linea difensiva: “Ho visto il poliziotto a terra, ho visto le persone che erano su di lui e mi sono allontanato. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - «Non ho spinto nessuno»: il 22enne ai domiciliari per l’aggressione al poliziotto durante Askatasuna

Approfondimenti su Askatasuna Corteo

Angelo Simionato, il 22enne di Arcidosso, è stato rimesso agli arresti domiciliari dopo essere stato fermato dalla Digos a Torino.

La polizia di Torino ha arrestato un giovane di 22 anni, Angelo Simionato, con l’accusa di aver preso parte al pestaggio di un agente durante una manifestazione di Askatasuna.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Askatasuna Corteo

Argomenti discussi: Lucca, il saluto dei vigili del fuoco al capo reparto Stefano Panconi; Milano insicura: aggressioni, misteri, racket. Da Rogoredo a Corvetto, dal centro alle direttrici di uscita: la mappa del crimine; Svolte digital | I social network per come li conoscevamo non esistono più; Il nostro sogno? Una casa dove nessuno si senta mai solo.

Scontri a Torino, il gip sul 22enne fermato: «Un ingenuo, riconosciuto dagli abiti sgargianti. Nessun legame con gli antagonisti». Lui: «Non ho spinto nessuno»Gli scontri di sabato 31 gennaio a Torino in Corso Regina Margherita durante la manifestazione nazionale contro lo sgombero del centro sociale Askatasuna sono stati «una vera e ... leggo.it

Incidenti corteo Aska, l'aggressore del poliziotto prova a giustificarsi: Non ho spinto nessunoAngelo Simionato, il 22enne della provincia di Grosseto arrestato in flagranza differita, è stato messo ai domiciliari. Tajani e Piantendosi difendono l'operato delle forze dell'ordine ... torinoggi.it

Le dichiarazioni davanti al giudice del 22enne della provincia di Grosseto accusato di aver preso parte all'aggressione dell'agente di polizia Alessandro Calista durante il corteo pro Askatasuna: «Non ho spinto nessuno». Va ai domiciliari facebook

A Torino Polizia fuori controllo: dopo aver spezzato il corteo e aver spinto la testa verso il lungofiume, la polizia ha disperso i manifestanti con una pioggia di lacrimogeni.Alcuni rimasti indietro sono stati pestati selvaggiamente x.com