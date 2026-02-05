Questa mattina il Palazzo della Zarzuela è stato scosso da una nuova, pesante ombra. Mentre re Felipe e la regina Letizia cercano di ricostruire l’immagine della monarchia, un’indagine giudiziaria mette nel mirino un membro della famiglia reale. La crisi non si ferma, e il futuro della Corona spagnola resta sotto i riflettori.

L ’ennesima, pesantissima ombra si allunga sul Palazzo della Zarzuela. Proprio mentre Felipe e Letizia di Spagna tentano di traghettare la monarchia fuori dalle tempeste del passato, un nuovo scandalo giudiziario colpisce un esponente della famiglia. Francisco de Borbón y von Hardenberg, 46 anni, è stato arrestato dalla Polizia Nazionale con accuse che sembrano tratte da una serie tv: narcotraffico internazionale e riciclaggio di capitali. Letizia e Felipe di Spagna, le tappe del loro amore. guarda le foto Chi è Francisco de Borbón e il legame con re Felipe e Letizia di Spagna. Per capire chi sia Francisco de Borbón, bisogna guardare ai rami collaterali della famiglia reale. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Non c'è pace per i Borbone in Spagna

Approfondimenti su Borbone Spagna

